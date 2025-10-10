В Мурманске проводят первую научно-практическую конференцию в рамках межрегионального проекта «Из ремесла рождается искусство»

В честь этого события состоялся брифинг с участниками, которые приехали в Заполярье из Нижегородской области.

«Из ремесла рождается искусство» - проект межрегиональный. В нём принимают участие художники и мастера народных промыслов и ремёсел Нижегородской и Мурманской областей.

Надежда Коровашкова, руководитель студии декоративно-прикладного искусства «Иван да Марья», г. Апатиты: «Я занимаюсь ремеслами русского севера: ткачество, валяние, традиционная кукла и орнаментальное вязание. Все то, чем занимались предки на севере. Я очень рада, что наш труд и студию «Иван да Марья» отмечают. Мы участвуем во всероссийских, международных, областных и городских мероприятиях. Представляем народное творчество севера России».

Татьяна Кожевина, мастер саамского искусства из с. Ловозеро: «Рукоделием я занимаюсь каждый день. Тем более, что сейчас я нахожусь на творческой пенсии. Поэтому, когда приглашают на проведение мастер-классов, для участия в конференциях, то всегда отзываюсь. Конечно, реплики (точная копия оригинальной вещи. – Ред.) мы сохраняем, восстанавливаем, но и современное искусство саамское тоже развиваем. Стараемся привлекать молодёжь».

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «Наши игрушки – поморская козуля. Есть ещё акань (кукла-оберег. - Ред.), но она была распространена не только в нашем регионе. Мы долго говорим, что носители культуры коренного населения – саами, могут надеяться на развитие промысла. Но эта инициатива должна идти от них».

Этот крупный творческий проект, направленный в первую очередь на сохранение культурного кода, который есть у каждой территории свой. С развитием жизни его нельзя забывать, а важно интегрировать в современные реалии.

Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области: ««Я думаю, что сегодня на конференции мастера обсудят важные вопросы: каким образом молодёжь привлекать и вовлекать в традиционную народную культуру, как продвигать наши традиционные российские духовно-нравственные ценности с помощью декоративно-прикладного искусства».

Николай Гущин, народный художник РФ: «Изначально мне понравилось название этой выставки. Любое мероприятие такого плана должно преследовать цель – поднять статус народного мастера-ремесленника. Чтобы их знали и ценили, давали возможность развиваться. При этом сохранять традиции, на которых живы наши народные промыслы и искусство».

На протяжении двух дней участников ждут встречи и лекции на актуальные темы. А для мурманчан и гостей города подготовлены выставки и мастер-классы в «Доме ремёсел» областного центра.