В Мурманске проводят показы короткометражных фильмов, снятых в нашем городе
В Мурманске снимают немало фильмов, причём не только приезжие режиссёры, но и местные. Например, только в прошлом году было снято несколько короткометражных кинолент. Все они созданы молодыми и талантливыми заполярными авторами.
Екатерина Мавлютова, мурманский режиссёр: «Я всегда немножко волнуюсь, потому что зрители реагируют по-разному. Зависит от того, кто это: возраст, пол, ещё нюансы. И смеются даже в разных местах. Я всегда слежу за этим».
Организаторы фестиваля «Северный характер» решили запустить бесплатные показы этих фильмов. Встречи проводят в разных локациях для всех любителей кино. В этот раз посмотреть 5 короткометражек собрались порядка 50 человек.
Мария Кукушкина, зритель: «Редко можно встретить не только показ фильма качественного, но старого, а действительного нового. Мысли современного автора».
Анна Прудник, зритель: «Я была на подобном показе впервые. Честно говоря, остались приятные впечатления от фильма. Он и поучительный, и юмористический, но мне не хватило чуть больше красоты природы».
Проект «Кино на высокой широте» уже полюбился мурманчанам. Здесь они не просто смотрят фильмы, а видят знакомые лица, родные места.
Светлана Солдатова, организатор кинопоказа: «Наши мурманчане - классные люди. Они так хорошо воспринимают фильмы, которые сняты здесь. У них такая тёплая реакция, им так хочется всегда поддержать авторов».
Впереди ещё две встречи. Следующий кинопоказ проведут в Доме молодёжи 15 февраля.