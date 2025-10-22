41 год, здоровье хорошее: Росстат составил портрет среднестатистического россиянинаКУПИТЬ МЕТАЛЛОПРОКАТ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
В Мурманске проводятся акции «Пристегнись» и «Засветись»

Стоит ли пристегиваться в автомобиле? Как сделать себя видимым на дороге? Ответы на эти и другие вопросы дают сотрудники Мурманской госавтоинспекции. Акции «Пристегнись» и «Засветись» продолжают работу на территории города.

Это Маша. Она часто ходит пешком, поэтому всегда внимательно соблюдает правила дорожного движения. И только увидев сотрудников Госавтоинспекции, девочка решила рассказать им, как это важно для каждого пешехода.

Мария Сысоева, участница акции «Засветись»: «Чтобы быть видимым, нужно носить обязательно светоотражатели».

- Маша, а кто тебя обучал правилам дорожного движения?

– Меня обучали в детском саду.

- Какие правила дорожного движения ты соблюдаешь каждый день?

- Я всегда смотрю по сторонам: вначале налево, потом направо.

Подходили к инспекторам не только воспитанники детских садов, но и школьники.

Кира Куликовская рассказала стражам порядка на дорогах, как ходит в школу в тёмное время суток, как ведёт себя, когда её везут в машине.

Кира Куликовская, участница акции «Засветись»: «Я всегда в машине пристегиваюсь. Я в тёмное время суток хожу со светоотражающими элементами».

В Мурманске много автомобилистов, которые возят с собой и детей. В рамках акции «Пристегнись» госавтоинспекторы проверили и их знания ПДД и напомнили им, почему важно пристегивать своих детей в поездках.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинпекции по г. Мурманску: «У нас проходит в областном центре широкомасштабная акция «Пристегнись». В её рамках мы проводим такие точечные рейды. Сегодня мы проводим рейд по детским удерживающим устройствам, проверяем, как пристегнуты водители, если в автомобиле находятся дети, то проверяем, правильно ли они пристегнуты, находятся ли они в детском удерживающем устройстве».

В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции дарили не только световозвращающие элементы, но и тематические раскраски, расписания для занятий, а также билеты в цирк.

- Все ремни безопасности видим, вы их используете, молодцы! У нас для вас подарок. Ты животных любишь?

– Да!

– Смотри, какой тебе сегодня подарок за правильное пристегнутое кресло…

– Здравствуйте, мы совместную акцию проводим «Пристегни самое дорогое». Получите бесплатные пригласительные билеты на всю семью на наше представление.

