В Мурманске пройдёт большой фестиваль хореографического искусства «Полярный круг»

В Мурманском областном дворце культуры со 2 по 4 ноября пройдет VII Международный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг».

В этом году фестиваль хореографического искусства приурочен к 200-летию со дня рождения известного на весь мир балетмейстера Мариуса Петипа. В отечественном балете он оставил неизгладимый след. В честь него даже названа целая эпоха хореографии. Соревновательные дни уже стартовали. Впереди накал страстей и нелегкая битва за победу и звание абсолютного чемпиона, в областной центр приехали гости из разных уголков России и зарубежья. Кроме того, в программе предусмотрены мастер-классы по современной и народной хореографии.