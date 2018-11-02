День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.18 19:30
В Мурманске пройдёт большой фестиваль хореографического искусства «Полярный круг»
В Мурманском областном дворце культуры со 2 по 4 ноября пройдет VII Международный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг».
В этом году фестиваль хореографического искусства приурочен к 200-летию со дня рождения известного на весь мир балетмейстера Мариуса Петипа. В отечественном балете он оставил неизгладимый след. В честь него даже названа целая эпоха хореографии. Соревновательные дни уже стартовали. Впереди накал страстей и нелегкая битва за победу и звание абсолютного чемпиона, в областной центр приехали гости из разных уголков России и зарубежья. Кроме того, в программе предусмотрены мастер-классы по современной и народной хореографии.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Анастасия Карева
02.11.18 11:04
Татьяна, спасибо за ваш отзыв. Сил вам и терпения. Много пришлось пережить...
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Работники вне закона»
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
01.11.18 18:57
Я и мои коллеги по работе и общей борьбе из ОУ ждут с нетерпением завершения обустройства набережной Семёновского озера, что ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Как ж
Комментарий к новости:Работы по благоустройству Семеновского озера будут идти и в зимний период
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска
01.11.18 16:28
Via est vita. Хочу выразить благодарность от своего имени, имени своих родных и близких и лица работников ОУ персоналу ММБУ УДХ за качественную очистку улиц, транспортных артерий города-героя. Я,
Комментарий к новости:Уборка улиц в Мурманске ведется круглосуточно
-Скоро в эфире01:00«Медленное ТВ-Камин».06:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)07:00Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиЛюбишь кататься, люби и платить, или Ещё 15 компаний подняли цены на автомобили-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 7 копеек, евро вырос на 41-PRO ЭнергетикуВыработка электроэнергии на Кольской АЭС в октябре выросла на 128 млн кВтч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 ноября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыДля горнодобывающих компаний могут найти дополнительные налоги
-Нам интересно Ваше мнение21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 327 человек