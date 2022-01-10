В Мурманске пройдёт гастрофестиваль «Вкус Арктики»

Меню арктической кухни представит объединенная команда рестораторов и шеф-поваров.

Фестиваль распахнёт свои двери для посетителей 14 января и продлится до 16 января в центре Мурманска, на улице Воровского. Мастера гастрономического искусства будут использовать продукцию местных производителей и дары Баренцева моря.

Организаторы обещают, что блюда будут иметь демократичные цены. Организатором выступает комитет по туризму Мурманской области совместно с федеральным проектом «Гастрономическая карта России».

В самом центре города в рамках фестиваля также будет организована туристическая выставка «Murmansk.Тravel Market», здесь гости смогут найти 10 причин заново влюбиться в свой родной край и в каждый из муниципалитетов. Кроме того, на полях события будет работать выездной фронт-офис Туристского информационного центра Мурманской области, который поможет жителям и гостям региона спланировать выходные в лучших местах Кольского Заполярья, подобрать гида или выбрать отель.