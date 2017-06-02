В Мурманске пройдёт традиционный фестиваль индийской культуры

Главным гостем яркого мероприятия станет полюбившийся северянам певец в 13-м поколении из Индии певец Битту Маллик. Стартует фестиваль 3 июня в 15 часов в сквере на улице Ленинградской. А в 17 часов в областной филармонии состоится концерт, на котором все желающие смогут услышать традиционные индийские ударные инструменты, легендарный ситар и посмотреть на выступления мастеров классических индийских танцев.

А уже в воскресение, 4 июня, участников фестиваля будет принимать город Кировск, где так же пройдут концерты с участием мастеров индийской культуры.