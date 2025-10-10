В Мурманске пройдёт вторая экологическая акция «Зелёный маршрут»

Все желающие могут сдать вторсырьё и даже получить подарки.

18 и 19 октября жители и гости города могут принести отсортированный мусор к «зеленому» грузовику на парковке около гипермаркета «Лента» на улице Шевченко, 34. Он будет там стоять с 14 до 18 часов.

Если не получится соблюсти все условия, можно принести часть отходов несортированными. Волонтёры помогут разделить их в соответствии с маркировкой прямо на месте.

Далее фура доставит вторсырьё на переработку в Санкт-Петербург.

Во время акции можно будет познакомиться с экоактивистами, которые подскажут, как лучше организовать дома раздельный сбор мусора, не жертвуя местом и временем. Также организаторы будут проводить беспроигрышную лотерею и викторину.