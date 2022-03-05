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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.22 19:30

В Мурманске работает школа футбола, обучающая детей по методикам легендарного московского «Спартака»

Школа «Спартак-Юниор» появилась в наших краях недавно – в октябре 2020 года. В общей сложности здесь обучаются около 100 мальчишек – каждый из них в будущем имеет шанс попасть в большой футбол. К примеру, двенадцатилетний Тимофей, играющий нападающим, всем сердцем любит спорт, наслаждаясь адреналином, который дарит игра.

Тимофей Юшкин, воспитанник футбольной школы «Спартак Юниор»: «Больше всего нравится, когда ты, твоя команда забивает гол и вы все радуетесь победе».

Сама школа создана академией футбольного клуба «Спартак». Каждый тренер имеет соответствующие сертификаты подготовки, а методики обучения согласованы с ветеранами спорта. Для самых перспективных игроков предусмотрены специальные стажировки в Москве и особые соревнования, где ребята могут померятся силами с выходцами из других таких же школ. Во время тренировок большое внимание уделяют не только физподготовке, но и развитию личностных качеств юных футболистов.

Дмитрий Маликов, тренер старшей группы «Спартак Юниор»: «Выдержка – конечно нужна в работе, потому что сами понимаете, дети есть дети, а как в футболе, так и в жизни».

По словам специалистов школы, им несложно работать с самыми разными детьми, ведь приходят сюда только по-настоящему увлечённые ребята. Более того, здесь практикуется «инклюзивный футбол».

Дмитрий Патрушев, руководитель футбольной школы «Спартак Юниор» в Мурманске: «На данный момент эта программа приостановлена по причине того, что у нас не хватает игрового времени, не хватает, так скажем, инфраструктуры спортивной в Мурманске».

Однако переживать не стоит, ведь скоро школа переедет в более просторный комплекс, где места хватит всем.

Анна Багатова, председатель регионального отделения «Союз женщин России»: «Ребята серьёзно этим занимаются, ну, это – очень серьёзный подход. Они выбрали помещение, которое позволит спортсменам с ограничениями, здесь будет хороший доступ. Они подобрали тренеров, которые могут заниматься с такими людьми».

Хочется верить, что все планы школы сбудутся. Кто знает, но вполне возможно, что будущие звёзды футбола будут именно нашими земляками.

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