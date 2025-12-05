19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центр
В Мурманске работает современный цех по производству орудий лова для промысловых траулеров

Компания пришла в регион полгода назад, а сегодня предлагает российским рыболовным судам тралы и прочее снабжение. Полный набор сервисных услуг включает даже обучение моряков на своей базе. А это уже заявка на полную замену норвежских компаний на мурманском рынке промвооружения.

Компания «Фишинг сервис» ставит перед собой амбициозную цель – предоставить мурманским рыбакам такой уровень сервиса, чтобы они и не вспоминали о желании отдать трал на ремонт в Норвегию. Впрочем, это даже не цель, а планы, вполне реализуемые. Ведь продукция компании высокого качества, конкурирует с лучшими зарубежными производителями и во многом, например, в прочности и долговечности значительно превосходит их. Опыт наработан годами. На Дальнем Востоке первый филиал «Фишинг сервис» обслуживает практически весь флот в части снабжения тралами и мешками.

Сергей Рябчун, директор «Фишинг сервис Мурманск»: «Подход нашей компании - мы помогаем рыбакам лучше осваивать промысловые квоты, чтобы не было препятствий в виде санкций. Как показывает опыт, европейцы могут закрыть любой компании рынок, она остаётся без возможности закупать необходимое рыболовное снабжение и оснастку. И мы стараемся этот вопрос максимально закрыть».

Качество предоставляемых услуг уже успели оценить крупные мурманские рыбодобывающие компании. Поэтому уже в ближайшее время в компании ожидают наплыва заказчиков, испытавших на себе политику недружественных стран.

Хватит ли специалистов на такой объём?

Руководство уверено, что да – в штате достаточно опытных сотрудников и уже ведётся подготовка новых.

Сергей Рябчун, директор «Фишинг сервис Мурманск»: «Мы предоставляем ещё и такую услугу рыболовным компаниям – мы можем брать либо матросов, либо мастеров и обучать их в нашем цеху работе с изделиями в спокойных условиях. Потому что ремонт на пароходе и в цеху - это разные условия. На судне это все быстро, давай-давай, а здесь мы обучаем правильно всё делать».

Рыбаки, получив новые знания, смогут лучше подготовить и свой экипаж, а значит, больше людей будут применять правильные технологии при ремонте тралов. В итоге будет сэкономлено и время, и оборудование на судне прослужит дольше. Такой комплексный сервис выгодно выделяет новый цех орудий лова среди других компаний и не только зарубежных, но и российских.

Андрей Лихограев, технолог компании «Фишинг сервис ДВ»: «Сейчас у нас идёт изготовление донного трала, наши сотрудники его делают. Начинается работа с того, что принимаем заявку, получаем чертёж. Чертежи согласовываем и начинаем работать».

Изготовление такого донного трала занимает от 4 до 6 дней. А сроки для рыбаков имеют большое значение. Ведь простой судна в порту обходится очень дорого. Поэтому изготовить трал стараются как можно быстрее, чтобы рыбаки не задерживались дома без работы. Значительная экономия времени при изготовлении и обслуживании орудий лова в Мурманске – это главный аргумент для местных компаний, чтобы выбирать местного производителя. А если к этому добавить ещё и высокий уровень сервиса – европейцам точно придётся потесниться.

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
