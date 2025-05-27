В Мурманске раскрыта серия краж из супермаркетов города

Её совершила 19-летняя местная жительница, ранее судимая за аналогичные преступления.

Подозреваемая в содеянном призналась и пояснила, что совершила противоправные действия с связи с длительными финансовыми трудностями. Похищенные продукты питания, включая кофе, хлебобулочные изделия, молочную продукцию и алкогольные напитки были частично употреблены ею самой, а частично реализованы на территории города Мурманска.

Вырученные денежные средства подозреваемая использовала по своему усмотрению. Общий материальный ущерб, причиненный торговым точкам города Мурманска, составил свыше 31 тысячи рублей.

Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.