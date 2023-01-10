В Мурманске распахнул свои двери новый детский сад на улице Орликовой

Все группы заняты, дети здесь активно проводят время. Но действительно ли новое дошкольное учреждение соответствует всем нормам и безопасно для детей? В этом лично убедилась депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Открытие нового детского сада на улице Орликовой в Мурманске ждали давно. Это здание - второй корпус дошкольного учреждения №140. В первом было слишком много детей и им не хватало места. Новый сад решил эту проблему. Здесь 4 группы: две для малышей от года до 3 лет и две - для детей от 3 до 4 лет. Всего 80 воспитанников.

Евгения Калинникова, заведующая детским садом №140: «У нас 8 воспитателей работает, есть педагог-психолог, музыкальный руководитель. Воспитатели есть «стажисты», которые больше 20 лет работают, есть и два молодых специалиста, которые в этом году закончили педколледж. Это тоже очень радует, потому что молодая кровь нужна везде».

Штат профессиональный и полностью укомплектован. Все работают на благо малышей.

А ещё здесь есть детский спортзал, актовый зал, комфортные санузлы, спальни и комнаты для игр. Помимо этого, работает кабинет релаксации - о таком месте многие взрослые могут только мечтать.

Татьяна Кусайко, депутат Гсударственной Думы РФ: «Такие дошкольные образовательные учреждения должны быть повсеместно. Меня очень порадовало наличие доступной среды. На мой вопрос, есть ли здесь детки с ограниченными возможностями здоровья, я узнала, что нет. Но на самом деле, наличие доступной среды позволяет понимать, что если даже один такой ребёнок есть, то для него должны быть созданы все условия».

Детский сад на улице Орликовой стал одним из двух новых дошкольных учреждений в Мурманске, которые построили впервые за много лет. Теперь здесь активно и, главное, комфортно проводят время юные мурманчане.