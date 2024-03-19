В Мурманске расследуется дело о взятке в 16 миллионов рублей

Директор Мурманского филиала одного из государственных предприятий, занимающихся морским транспортом, и его заместитель обвиняются в коррупции.

По версии следователей, фигуранты уголовного дела вступили между собой в преступный сговор для получения от учредителя одной из коммерческих организаций взятки в 16 миллионов рублей.

За эти деньги руководители должны были обеспечить заключение договора на ремонт ледокола, а после без замечаний принять работы.

Подозреваемые были задержаны специалистами регионального Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками областного УФСБ.

Расследование дела продолжается.