В Мурманске разгораются шпионские страсти и рейдерские захваты с использованием московских силовиков

Сообщество рыбопромышленников всерьёз обеспокоено будущим отрасли и прямо говорит о том, что свои интересы в нашей стране имеют иностранные агенты. Об этом заявили на пресс-конференции представители рыбопромышленных компаний «Мурманский траловый флот» и «Альтернатива», а также руководитель Союза рыбопромышленников Севера.

Во что может вылиться конфликт двух людей, один из которых посчитал, что можно попробовать отобрать активы другого? Обыски, попытки завести уголовное дело, слежка иностранными шпионами и разбирательство в Высоком суде Лондона – это итог спора Александра Тугушева и Виталия Орлова, заявили участники пресс-конференции, которая состоялась в здании Мурманского тралового флота.

- Тугушев обратился с заявлением о нарушении его прав ещё в 2016 году, - напомнил Валерий Стадник, адвокат, - с конкретным заявлением в ОБЭП. С этого периода в отношении организации проводились оперативно-разыскные мероприятия, проводились опросы и неоднократно выносились решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Фабула была – за отсутствием события преступления.

Предыстория такова – в 2003 году Тугушев, чтобы перейти на государственную службу, продал свои акции рыбопромышленной компании Виталию Орлову. Со службой в Росрыболовстве не сложилось. Тугушев за распределение квот потребовал крупную взятку в 3 миллиона 700 тысяч долларов. Преступление было совершено, наказание в виде лишения свободы последовало. А выйдя на свободу, уже экс-чиновник попытался вернуться в рыбный бизнес, а имея неутолимый аппетит, захотел получить 30% от всех активов Виталия Орлова. Который в свою очередь за годы работы укрепил предприятие, создал холдинг «Норебо» и занял свою нишу в российской экономике. На момент продажи Тугушевым акций речи об огромном и успешном холдинге ещё и не шло. Это как сравнивать – овощной ларек с целым гипермаркетом. «Мы с ним вели переговоры и объясняли, что если ты уходил на госслужбу, то у тебя был ларек и ты считаешь, что продал акции по заниженной цене, - образно рассказывает журналистам Анатолий Прокопенко, заместитель генерального директора АО «Альтернатива». - Мы готовы продать тебе по завышенной цене – за 60 миллионов – и спорт на этом будет улажен. Я хочу 30% от гипермаркета, в который приходят большие доходы, требует он».

На предложение заключить мир и прекратить конфликтовать, получив огромную сумму – 60 миллионов долларов, Тугушев ответил отказом, требуя часть всего холдинга. Хотя к нему и к длительному процессу развития и становления холдинга, на которое было потрачено много сил, Тугушев отношения не имеет вовсе. Да и сам же ранее во всех документах для налоговых органов и приставов собственноручно писал, что «акциями не владею».

- Для любого человека понятно, если мне кто-то должен, что делать? Одни бегут к бандитам, а нормальные и добропорядочные обращаются в суд и пытаются взыскать, - комментирует ситуацию Анатолий Прокопенко, заместитель генерального директора АО «Альтернатива». - Но человек в суд не идёт, понимая незаконность своих действий. Поэтому он в суд не идёт, а собирает компромат, шантаж, угрозы, потом взбросы в СМИ – это классика рейдерского захвата.

За этим последовали проверки правоохранительных органов. Наш источник сообщил, что накануне обысков мурманское МВД посетил лично Тугушев с обещаниями хорошего куша экс-руководителю ведомства Баталову. Но расследование провалилось – доказательств неправомерных действий попросту не было. А дальше странность – материалы по делу перекочевали в Москву.

- Ведь тот следователь, который принял решение о возбуждении уголовного дела, ведь она также три раза принимала решения об отказе уголовного дела, - рассказывает о некоторых подробностях дела Валерий Стадник, адвокат. - Но она его возбудила. Одновременно с подачей иска в Лондонский суд. Вот тут и совпадения. Мы делаем выводы, что в данном случае их действия – Тугушева, лиц, находящихся в Лондоне – иностранных граждан, следователя Москвы - носят согласованный характер.

Эти иностранные граждане – сотрудники спецслужб Англии, которые собирают информацию о Виталии Орлове и холдинге «Норебо», вербуя в России пособников, получая информацию из засекреченных баз. Подробную информацию об этом можно найти на официальном сайте «Арктик-ТВ» в разделе «Специальные репортажи». Работу британцев на пресс-конференции назвали шпионажем, а Тугушева – возможным агентом, который склоняет высокопоставленных правоохранителей работать в интересах английских спецслужб. Всё это заставляет Союз рыбопромышленников Севера всерьёз опасаться за рыбную отрасль и за экономику России в целом.

- По всей видимости, это связано с переделом бизнеса. И это люди не простые, подвинуты такие силы как Лондонские суды, привезены товарищи из Москвы изымать документы, - отмечает Константин Древетняк, руководитель Союза рыбопромышленников Севера.

Изъятие документов и обыски, а вернее манера их проведения, возмутила все рыбное сообщество Мурманской области. Сотрудники ряда компаний, а это 300 человек, были выдворены из кабинетов буквально под дулами автоматов. Им пришлось несколько часов стоять в коридорах без права передвигаться и общаться. «Мне даже было стыдно за наши органы, которые в таком виде проявляют свои функции, - говорит журналистам Валерий Цуканов, председатель Совета директоров ПАО «Мурманский траловый флот». - Нас собрали, забрали телефоны и порядка шести часов заставили стоять на одном месте. В такой грубой форме это и происходило».

Сотрудники холдинга «Норебо» и Союз рыбопромышленников Севера не исключают возможность взброса подложных документов во время суматохи обысков. Они также намерены отстаивать свои права и собираются обращаться в ФСБ, в прокуратуру и к Президенту Российской федерации.