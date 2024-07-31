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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.07.24 19:30

В Мурманске развиваются конный спорт и лечебная верховая езда

Летом в Мурманске все чаще можно заметить не только отдыхающих и туристов. В парках и скверах, а также лесах города появились лошади. Мистика – молодая лошадь, ей всего 4 года, пока её только учат выездке: балансу, ритму и, конечно, не скидывать наездника. Мария держится уверенно и справляется с нравом молодого животного, хоть и сама сидит в седле только три месяца.

В конный спорт девушка попала случайно. Она – художница, но, увидев на улицах города лошадь, решила, во что бы то ни стало научиться верховой езде.

Мария, наездница: «Для меня это одновременно и эмоциональная разгрузка, и, в принципе, я была бы не против, может быть, в дальнейшем тоже в соревнованиях каких-нибудь поучаствовать. Это уже другое увлечение».

Однако мастерство ученика всегда зависит от опытности тренера. Алена Биндер занимается конным спортом уже 16 лет. Участвует в соревнованиях и готовит девять подопечных в созданном ей же конноспортивном клубе «Forest».

Алена Биндер, тренер конноспортивного клуба «Forest»: «Конный спорт, на самом деле, очень сильно объединяет. Появляется очень много людей из разных сфер, где ты бы вообще не подумал, что этот человек может увлекаться животными, тем более лошадьми. Наверное, начиная от строителей и юристов, доходя до врачей. У меня очень много занимающихся творческих людей: кто-то фотографирует или хорошо рисует. Среди детей тоже это очень популярно».

Алена проводит занятия со взрослыми и детьми как индивидуально, так и устраивает совместные прогулки на природу. Недавно компания наездников, которые занимаются в клубе, устроили экскурсию на Уру-Губу. Такие поездки отличаются от занятий на территории манежа, многому учат и опытных наездников, и новичков.

Для Алены Биндер всё началось с огромной любви к лошадям. Животных, как и многие, брала на прокат. Но когда решила серьёзно посвятить себя конному спорту, поняла, что нужен свой верный товарищ. Так в жизни 17-летней девушки, а именно столько было Алене, когда она купила своего первого коня, появился Маркиз. Камеры животное не боится, ведь он, можно сказать, настоящая звезда кинематографа. Маркиз снялся в фильме «Непослушники», съёмки которого проходили в излюбленном многими режиссёрами селе Териберка.

Алена Биндер, тренер конноспортивного клуба «Forest»: «С покупкой своей лошади, конечно, шаг в развитии был очень огромный. Мы начали с ним участвовать в соревнованиях, он мне помогал привозить призовые места. Хотя я покупала тоже лошадь с нуля, выезжала, полностью подготавливала под себя. Это была командная работа у нас двоих. Собственно, так появился и весь «Forest».

Однако для участников клуба конь Маркиз известен не только этим. Для всех новичков именно он стал первым скакуном. Покладистый нрав и объезженность животного помогают и в занятиях по иппотерапии – лечебной верховой езде. Это метод реабилитации и психологической разгрузки. Занятия проходят на свежем воздухе и без седла. Вместо него специальная гурта, за которую может держаться наездник.

Алена Биндер, тренер конноспортивного клуба «Forest»: «С детьми главная задача – это установка эмоционального контакта вместе с лошадью и привести в движение наши суставы. Мы объясняем детям, что это всё не страшно, можно погладить. И дети становятся контактные, спокойные через общение с лошадью. Температура тела лошади 38 градусов, за счёт этого теплообмена, особенно зимой, мы и общаемся. Вся иппотерапия настроена на то, чтобы мы заставляли наш организм все скованности и страхи убирать».

Такие занятия помогают и взрослым, и детям. Они применялись ещё в Древней Греции.

Алена с помощью иппотерапии быстрее восстановилась после травмы, полученной на очередных соревнованиях. Однако иппотерапия полезна не только для здоровья и поддержки физической формы. Любовь к этим прекрасным существам объединяет миллионы людей по всему миру. А в нашем регионе конный спорт и туризм активно развиваются, несмотря на суровый климат.

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