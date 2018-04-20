В Мурманске разыскивают подозреваемого в краже велосипеда

Вечером 7 марта неизвестный украл велосипед марки «Merida». Владелец оставил транспортное средство в подъезде дома № 22 по улице Радищева. Стоимость похищенного имущества оценивается в 15 тысяч рублей.

На этом велосипеде злоумышленник и скрылся с места преступления. Однако, его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении похитителя, просьба сообщить в полицию. Анонимность гарантируется.