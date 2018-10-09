В Мурманске разыскивают вандала разгромившего фонарь

В Мурманске разыскивают ночного хулигана, который, испытывал силу на городском фонаре. На видео, которое появилось в сети, видно, как молодой человек повисает на опоре освещения и конструкция, не выдерживая такого напора, рушится. Сейчас фонарь демонтирован, в скором времени его отремонтируют и установят на место, а вот вандала, возможно, найдут и он понесет заслуженное наказание.