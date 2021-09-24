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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.21 19:30

В Мурманске реализуют проект «Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров»

Зайти на госуслуги и оплатить счёт, пообщаться со старым другом в социальных сетях, найти новый рецепт пирога – для молодого поколения это дело 5 минут, а вот старшему приходится потрудиться, прежде чем открыть нужную ссылку. Но решение этой проблемы совсем близко. Мурманские средства массовой информации при поддержке региона реализуют проект «Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров».

Век живи, век учись - сегодня эта всем известная поговорка обрела буквальный смысл. Мурманские пенсионеры вновь сели за импровизированные парты, вооружились ручками, тетрадями и самыми главными атрибутами современного студента – телефонами и компьютерами. Уметь пользоваться технологиями во времена глобальной цифровизации уже давно не прихоть, а необходимость.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Наша категория старшего поколения, которая только привыкает к таким сервисам, на неё должно быть особое внимание, чтобы она могла эти услуги получать. Мы понимаем, что основная цель услуг – социальная сфера: получение выплат, льгот, оплата жкх, пенсия. Конечно, прежде всего, для этой категории важно уметь владеть навыками работы с электронными сервисами, которые дают им такое удобство».

В этом году занятиям только дали старт. Примечательно, что первый урок проводит не профессор, а молодая девушка - специалист Центра управления регионом. На интерактивной доске высвечивается тема «Социальные сети», всего час потраченного времени и пенсионеры смогут без труда оформить личную страницу, найти друзей и пообщаться с ними. Дальше будет только интересней.

Татьяна Пучкова, специалист Центра управления регионом Мурманской области: «У нас запланировано несколько уроков, всего их будет пять. Я сейчас говорю именно свой блок. Это будут и уроки, посвященные мошенничеству в интернете, будем говорить о том, как себя обезопасить, как распознать мошенника. Это будут и уроки, которые посвящены работе на госуслугах, цифровизация внедряется в нашу жизнь – мы должны быть к ней готовы».

Для многих пенсионеров курсы компьютерной грамотности – единственная возможность научиться пользоваться компьютером и смартфоном, ведь часто они даже не знают, куда можно обратиться за помощью. На лекции опытный специалист всегда готов ответить на все вопросы, рассказать и показать, если понадобится, то и не один раз.

Маргарита Абдурахманова, пенсионерка, участница урока компьютерной грамотности: «Сегодня у нас и теория, и практика, будем заниматься, нам покажут, как и что. Мы довольны».

Валентина Фомина посещала курсы по компьютерной грамотности ранее, признается, что уже после первого занятия осваивать современные технологии стало намного проще.

Валентина Фомина, пенсионерка, участница урока компьютерной грамотности: «Первый урок был для «чайников», которые вообще ничего не знают. Вопросы у меня были, я здесь поинтересовалась и мне объяснили, а так одной тяжело. Детям и внукам некогда объяснять – у них свои проблемы и времени тоже нет. Я думаю, что это очень хорошее занятие для пенсионеров общаться по интернету с друзьями и знакомыми».

Освоение компьютерных технологий открывает для пенсионеров новый мир – общения, развлечений, информации, а знания о кибермошенниках не позволят загнать себя в ловушку. Средства массовой информации, задействованные в реализации проекта, а это ИА «СеверПост», телеканал «Арктик-ТВ» и радиостанция «Рекорд», не собираются прекращать просветительскую работу. Надеемся, что на следующие лекции придут ещё больше заинтересованных участников.

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