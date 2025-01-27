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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.01.25 19:30

В Мурманске региональное Управление Росгвардии подвело итоги своей работы за 2024 год

На протяжении прошлого года сотрудники ведомства принимали активное участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности. Особое же внимание уделялось охране культурных и массовых мероприятий.

Павел Харченко, помощник начальника Управления Росгвардии по Мурманской области по взаимодействию со СМИ: «Привлекались для обеспечения охраны мероприятий с общим объёмом задействования почти в 20 тысяч сотрудников и военнослужащих».

Группам быстрого реагирования приходилось постоянно быть начеку. В течение года они выезжали по тревожным сообщениям, в общей сложности более 4,5 тысячи раз.

Павел Харченко, помощник начальника Управления Росгвардии по Мурманской области по взаимодействию со СМИ: «С постов и маршрутов патрулирования были переданы сотрудникам полиции, либо доставлены в органы внутренних дел за совершение различных правонарушений, в том числе и административных, 1105 лиц, задержаны более 30 человек, находящихся в розыске».

Не бездействовали и другие подразделения Росгвардии. Так, сотрудники ОМОН «Медведь» и СОБР «Росомаха» за минувший год провели около 1000 спецопераций, в ходе которых задержали свыше 200 подозреваемых.

Особый упор сотрудники инженерно-технического отделения делали на поиск и идентификацию взрывоопасных предметов и взрывных устройств.

Павел Харченко, помощник начальника Управления Росгвардии по Мурманской области по взаимодействию со СМИ: «Только за прошлый год наши специалисты выезжали 180 раз для идентификации взрывоопасных предметов. Кроме того, ими было обнаружено более 3 килограммов взрывчатых веществ и 16 взрывоопасных предметов».

Занимаются росгвардейцы и профилактикой правонарушений. В этом нередко им помогают журналисты, в том числе коллектив телеканала «Арктик-ТВ», регулярного освящающий деятельность правоохранителей.

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