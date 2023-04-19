В Мурманске родился 200-й ребёнок, зачатый с помощью ЭКО в центре репродукции
Уже 2,5 года в Мурманске работает центр репродукции. Он был открыт по программе государственно-частного партнёрства. За это время специалисты показали отличные результаты работы. В апреле родился 200-й малыш, зачатый с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в данном центре. Это по словам врачей, здоровый и счастливый мальчик.
Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «Проблема бесплодия достаточно острая. Она уже не медицинская, а демографическая. Частота распространения бесплодия велика, примерно каждая пятая пара является бесплодной. И метод экстракорпорального оплодотворения - одна из современных технологий набирает обороты, в том числе и в нашем регионе».
Ежегодно порядка 350 северянок проходят процедуру искусственного оплодотворения. Половина из них в этом центре.
Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «Процент результативности достаточно высокий - более 43%. Это очень хорошие результаты».
Очередей на ЭКО в Мурманской области нет, уверяют специалисты. Более того, каждая нуждающаяся в данной помощи женщина может получить её в рамках ОМС.