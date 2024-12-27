День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.12.24 19:30
В Мурманске росгардейцы отработали навыки по противодействию беспилотным летательным аппаратам
Учения состоялись на полигоне ведомства вблизи областного центра.
Личный состав изучил предназначение, типы и основные боевые свойства беспилотников, отработал действия при выполнении задач в составе поста, порядок наблюдения за воздушным пространством, действия при обнаружении беспилотных летательных аппаратов.
Бойцы изучили приёмы нейтрализации низколетящих целей, провели тренировки по стрельбе с места, на ходу и после передвижения по движущейся и зависающей воздушной цели.
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