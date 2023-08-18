В Мурманске росгвардейцам, отличившимся во время спецоперации, заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии вручил государственные награды

Специалисты ведомства предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, нанесли противнику урон в живой силе и технике, обнаружили большое количество схронов с иностранным вооружением и боеприпасами.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, сотрудникам Управления Росгвардии по Мурманской области вручены медали «За Отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «За спасение погибавших» и «За отличие в охране общественного порядка».

Специалисты ведомства предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, нанесли противнику урон в живой силе и технике, обнаружили большое количество схронов с иностранным вооружением и боеприпасами.