В Мурманске росгвардейцы присоединились к ведомственной акции «Вместе против террора»

Росгвардейцы напомнили ребятам о правилах поведения в случае возникновения террористической угрозы, а также о необходимых мерах предосторожности в общественных местах.

Сотрудники ведомства совместно с руководством Регионального центра поддержки молодёжных и добровольческих инициатив организовали для представителей молодёжных военно-патриотических объединений области и учащихся кадетских классов круглый стол, посвящённый памяти жертв террористических актов и воинов правопорядка, погибших при выполнении служебного долга.

Росгвардейцы напомнили ребятам о правилах поведения в случае возникновения террористической угрозы, а также о необходимых мерах предосторожности в общественных местах.

Ветераны боевых действий - офицеры СОБРа и ОМОН рассказали об истории войск правопорядка, а также о героических поступках военнослужащих подразделений специального назначения, проявленные ими при освобождении заложников в Беслане.