В Мурманске росгвардейские Дед Мороз и Снегурочка пришли с подарками к детям своих сослуживцев

Сказочные персонажи стали настоящим сюрпризом для ребят.

Они читали стихотворения и принимали участие в весёлых конкурсах.

Семьи росгвардейцев всегда с радостью встречают у себя Дедушку Мороза и Снегурочку и обязательно угощают их горячим чаем.

Такие визиты у сотрудников силового ведомства - добрая традиция, так как во время встреч позитивными эмоциями заряжаются все, а особенно дети.