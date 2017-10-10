В Мурманске рядом со школами будут возводить и детские площадки

Новый формат благоустройства и последующего контроля за безопасностью игровых зон городские власти впервые реализовали рядом со школой № 53, где летом появился новый корт для занятия воркаутом.

Маленький Кирилл с удовольствием играет на новой школьной площадке, но делает это под присмотром взрослых. Сидеть за учебной партой парню пока рано. Гулять и заниматься спортом на территории образовательного учреждения может любой желающий, когда это не мешает запланированным по расписанию урокам физкультуры. Впрочем, вечером благоустроенная территория рядом со школой № 53 почти всегда свободна.

- Графика не существует, площадки открыты в режиме работы школы, - поясняет Павел Краснов, директор школы № 53 г .Мурманска. - Территория у нас открыта с 8 утра до 10 часов вечера. Можно в это время приходить и жителям, и ученикам школы заниматься на этих площадках.

Детская игровая зона и соседствующий с ней небольшой корт не единственные новшества появившиеся этим летом рядом с образовательным учреждением. Напротив входа учебного заведения сделана новая площадка с уличными снарядами – турниками и брусьями. Это сделано для того, чтобы заниматься популярным сейчас воркаутом. Помимо популяризации одного из самых доступных видов спорта, здесь ученики смогут сдавать нормы ГТО.

- Мы долго не могли решить вопрос, как правильно организовать здесь пришкольный участок, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска, - с точки зрения требований и уроков физкультуры, и с точки зрения требований нового комплекса «Готов к труду и обороне». Здесь мы начали реализовывать идею, что на школьных стадионах с средних школ обязательно нужно ставить детские площадки, потому что школа, как правило, находится в центре микрорайона, в шаговой доступности для жителей.

Школа № 53 - одна из последних построенных в Мурманске, наверное, поэтому обустройством территории до недавнего времени здесь городские власти почти не занимались. Но теперь всё изменилось. Например, на следующий год в планах города сделать рядом с учебном заведением ещё и легкоатлетические дорожки для бега.