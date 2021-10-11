День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.21 19:30
В Мурманске с 12 по 18 октября пройдёт акция «Неделя сбора батареек»
В рамках акции можно сдать любое количество батареек любых брендов, аккумуляторы, пауэр-банки, сотовые телефоны и другую мобильную электронику.
Специализированный контейнер будет установлен на парковочной площадке гипермаркета по улице Радищева, 2.
Организаторы акции обращают внимание на то, что в контейнере запрещено оставлять градусники, лампочки и другие, содержащие ртуть, отходы. Мурманск вошёл в число 43 городов, в которых проводится акция «Неделя сбора батареек». Сдавая использованные аккумуляторы и технику на утилизацию, а не выбрасывая вместе с твёрдыми коммунальными отходами, каждый вносит свой вклад в защиту и охрану окружающей среды. Впоследствии такие отходы будут вывезены в Ярославль и утилизированы на специальном заводе.
Комментарии
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Последние комментарии
Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Андрей Анатольевич
09.10.21 15:14
житие на подачки , развалили и тяперя как пятух машем хвостом ...
Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
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