В Мурманске с 12 по 18 октября пройдёт акция «Неделя сбора батареек»

В рамках акции можно сдать любое количество батареек любых брендов, аккумуляторы, пауэр-банки, сотовые телефоны и другую мобильную электронику.

Специализированный контейнер будет установлен на парковочной площадке гипермаркета по улице Радищева, 2.

Организаторы акции обращают внимание на то, что в контейнере запрещено оставлять градусники, лампочки и другие, содержащие ртуть, отходы. Мурманск вошёл в число 43 городов, в которых проводится акция «Неделя сбора батареек». Сдавая использованные аккумуляторы и технику на утилизацию, а не выбрасывая вместе с твёрдыми коммунальными отходами, каждый вносит свой вклад в защиту и охрану окружающей среды. Впоследствии такие отходы будут вывезены в Ярославль и утилизированы на специальном заводе.