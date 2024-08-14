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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.08.24 19:30

В Мурманске с 14 по 18 августа включительно сразу в двух магазинах начал работу региональный проект «Нордическая выставка» от компании «Орсо Групп»

Здесь представлены новые осенние и демисезонные коллекции верхней одежды норвежских и европейских брендов, привезённые к нам из закрывшихся магазинов Санкт-Петербурга.

Покидая российский рынок зарубежные компании столкнулась с проблемой: вывезти товар оказалось невозможно, а хранить на складах дорого. Товар во многих случаях продавали с огромным дисконтом. Компании «OrsoGroup» из Санкт-Петербурга выкупила крупную партию таких остатков, что позволяет реализовывать вещи в регионах на «Нордических выставках», при этом сохранять уровень цен в 2-3 раза ниже изначальной стоимости.  

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением многих в том, то что мы приезжаем с выставкой уже не первый год. Но это не означает то, что мы не можем распродать это товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, она выкупает этот остаток и распродает со скидками от 40 до 70 процентов. На выставке представлены канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегченные дублёнки, верхняя одежда на демисезон и лето».

Дарья, менеджер «Нордической выставки»: «Я хочу показать вам норвежскую куртку от компании «Бьерн Ларсен». Эта модель выполняется полностью из мембранной ткани, которая, смотрите, полностью позволяет отталкивать от себя воду и грязь, она не пропускает ветер, стирается легко в машинке. Наполнителем служит дюпонт–сарона - это кукурузные волокна. Легко подойдёт под любой вид одежды: под джинсы, брюки, штаны. А самое главное, практичная куртка».

Елена, покупатель: «Увидела рекламу, пришла, подобрала себе пальто с соболем. Очень лёгкое, на пуху. Мне очень нравится, цена адекватная. Очень люблю, в принципе, европейскую моду. А сейчас, наверное, с этим будут трудности, поэтому была рада, что приехала выставка».

Только пять дней - с 14 по 18 августа включительно-  с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по двум адресам: на проспект Героев-североморцев, 45 (2-й этаж) и на проспекте Ленина, 47 (1-й этаже, напротив торгового центра «Аметист». Ориентир - воздушные шары».)

 

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