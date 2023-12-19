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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.12.23 19:30

В Мурманске с 19 декабря проводится финальная распродажа верхней одежды на «Норвежской выставке» от федеральной компании «Орсо Групп»

У жителей региона есть уникальная возможность приобрести коллекции ушедших с российского рынка скандинавских брендов.

На сегодняшний день контакты России и Норвегии сведены к минимуму. И это оказывает огромное влияние на рынок одежды скандинавских брендов в нашей стране. Остро встал вопрос о том, что же делать владельцам бизнеса с товарным остатком, который находится на территории России? Было принято решение о создании проекта «Норвежская выставка» от нашей компании «Орсо Групп». Которая из сложившейся ситуации вынесла выгоду потребителю, который получает качественные вещи по доступным ценам.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями. Но как говорится, кто они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. У этих же компаний не получается вывезти продукцию. У нас с вами уникальная возможность воспользоваться этой ситуацией и приобрести продукцию в два или три раза дешевле, чем в их магазинах до их закрытия. На этой неделе это последняя возможность, потому что мы закрываемся – это финальная распродажа».

Верхняя одежда создана из инновационных материалов. Практически все модели обладают мембранными свойствами, что делает их устойчивыми к влажному снегу и дождю.

Коллекции известного бренда «Bjorn Larsen» сейчас в России представляет единственная компания «ORSO Group». На выставке представлены свыше 100 моделей верхней одежды: пуховики, двусторонние дублёнки-шубы, парки и легендарные «Аляски».

Анастасия Ищук, менеджер «ORSO GROUP»: «Эта модель у нас идёт «Аляска», она на авиационном нейлоне, внутри наполнитель - верблюжья шерсть. За счёт этого соблюдается система климат-контроля. Для мужчин идеальный вариант за счёт большого количества карманов изнутри и снаружи. Мех - енотик. По цене была 55 тысяч рублей, сейчас 24900».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба».

Олег, покупатель: «Взял куртку канадскую. Тёплая, хорошая, хожу в одной футболке. Вещь хорошая. Удобная и не тяжелая - лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

Последние 10 дней - до 28 декабря включительно - «Норвежская выставка» работает с 10 до 20 часов в Мурманске по адресам: Кольский проспект, 134 (на первом этаже торгового центра «Форум», справа от отдела «Мои документы»; ТЦ «Лига», проспект Ленина, 19а (напротив ЗАГСа) и  торговый центр «Гермес» на улице Баумана, 3 (ориентир - воздушные шары).

 

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