В Мурманске с 27 по 29 мая пройдёт форум «КультАрктика», приуроченный ко Дню образования Мурманской области

Программа состоит из более чем 140 пунктов.

Светлана Солдатова, директор АНО «Продюсерский центр «Северный характер»: «Перед нашей культурой стоят задачи сохранить и переосмыслить самобытные традиции Кольского севера, чтобы они легли в основу современных смыслов».

Событий планируется множество, например, фестиваль «Арктическая кинокухня», акция «Библиосумерки-2022» и «Библионочь-2022».

Северная привычка – отмечать праздники в помещениях. Уже сейчас эту традицию хотят поменять и проводить в городе больше народных гуляний и уличных мероприятий.

Светлана Солдатова, директор АНО «Продюсерский центр «Северный характер»: «Будет открыт уличный кинотеатр, арктический кинотеатр в центре города на улице Воровского. Это будет в том месте, где раньше был каток зимой. Там будет стоять кинотеатр. Экран будет светодиодным и его можно будет смотреть с утра до вечера. Открывается в 12 и до 7 вечера. Будут показаны фильмы кинофестиваля «Северный характер».

На фестиваль приедут 14 творческих делегаций с Мурманской области. Будут работать несколько интерактивных площадок с саамскими, поморскими и казацкими играми. Откроет свои двери и Арктик-хаус для любителей делать селфи. Гостем праздника станет популярная фолк-исполнительница из Москвы.

Екатерина Крюкова, заместитель директора по народному творчеству Мурманского областного Дворца культуры имени С.М. Кирова: «Замечательная российская певица Пелагея приедет специально для того, чтобы поздравить нас с праздником, подарить своё творчество».

Пелагея выступит перед жителями и гостями Мурманска в субботу 28 мая.