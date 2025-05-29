В Мурманске с федеральными экспертами прошёл межрегиональный конгресс «Технологии долголетия в клинической практике»

Новое направление в лечении старческих болезней или давно известные медицинские исследования, которые помогают людям прожить как можно больше.

Старение – естественный и неизбежный процесс. Но сейчас человечество шагнуло в новую эру долголетия, когда благодаря современной медицине, а главное доступности выявления и лечения возрастных болезней, люди стали существенно дольше жить. Главным двигателем в этом стало развитие геронтологии – науки, изучающей биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы.

С 2019 года геронтология появилась и в практике медицинских учреждений Мурманской области. Основным сподвижником этой науки стал Дмитрий Бахтин – главный внештатный гериатор Мурманской области.

Дмитрий Бахтин, заведующий гериатрическим отделением Кольской центральной районной больницы: «У нас гораздо шире взгляд на пациента».

Для того чтобы развивать геронтологическое направление медицины Министерство здравоохранения России постоянно находится на связи с специалистами в этой сфере со всей страны. Работа проводится и на местах. В этот раз в Мурманск приехали федеральные представители-эксперты в области геронтологии для того, чтобы поделиться опытом с врачами и социальными работниками Заполярья.

Антон Наумов, заведующий лабораторией костно-мышечной системы Российского геронтологического научно-клинического центра, профессор кафедры болезни и старения РНИМУ им. Пирогова: «Хочу подчеркнуть, что это вопрос не только медицинских проблем».

В конференции приняли участие и представители центров комплексного обслуживания, которые в том числе занимаются оказанием услуг пожилому поколению. Такая совместная работа Минздрава и Минсоцразвития поможет оказывать комплексную поддержку населению в вопросах поддержания здоровья.

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Сопровождение пациентов старшего возраста – это многозадачный процесс».

В настоящее время в Мурманской области не так много специалистов, занимающихся этим направлением, однако со временем ситуация изменится, тем более что Заполярье – это один из регионов, отличающихся положительной тенденцией в увеличении продолжительности жизни.