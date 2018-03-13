В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак

Многие горожане жалуются на их агрессивное поведение. Специалисты считают, что это связано с прикармливанием животных сердобольными мурманчанами.

Мэр Мурманска Дмитрий Филиппов посетил Центр временного содержания животных, чтобы лично убедиться, в каком состоянии находится приют, как обстоят дела с отловом бездомных животных. По мнению главы города, жители должны нести ответственность за своих питомцев, чтобы кошки и собаки по вине человека не оказывались на улице и не попадали в такие пункты.

- Я люблю животных и считаю, что если ты принял для себя решение завести животное, то будь любезен, неси за него ответственность, - замечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

Центр временного содержания животных занимается отловом и стерилизацией безнадзорных животных. Но решить проблему раз и навсегда оказывается невозможно. Дело в том, что многие горожане подкармливают животных, а это ведёт к увеличению популяции. Для того чтобы у бродячих собак не было кормовой базы Совет депутатов Мурманска даже установил специальные требования по устройству контейнерных площадок.

- Бездомные собаки - это следствие безответственного отношения людей к этим животным, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - С одной стороны, бездомные собаки несут и угрозу для мурманчан, для маленьких жителей нашего города, поэтому работа, которую проводит Центр временного содержания животных, она очень необходима и важна. Но всё необходимо делать в рамках того законодательства, которое на сегодняшний день действует.

Требования законов в отношении оставленных хозяевами питомцев довольно жёстко регламентируется. Например, городские власти не имеют права организовывать приют для кошек и собак. После необходимых медицинских процедур, в том числе вакцинации, животных должны отпускать животных. Такая мера считается наиболее гуманной.