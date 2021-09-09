В Мурманске с непонятной регулярностью ломают новые детские площадки

Порой полностью выводя из строя некоторые элементы комплексов. Детали приходится менять, это требует времени и финансовых затрат.

Всего за месяц на новой игровой площадке по улице Ушакова дети или кто-то, кто посещает комплекс, умудрились сломать у смонтированного здесь батута основание и разбить пружину. Вандалы с завидной регулярность снимают с элементов комплекса заглушки, которые защищают от ссадин и травм и раскачивают качели так, что обрываются ограничители. Это в лучшем случае.

Руслан Козлов, представитель подрядной организации: «Детям никто не объясняет, как эксплуатировать оборудование. На качелях сейчас три человека, а это не допустимо, об этом указано на информационном щиту. Это может привести к травме детей».

На всех 7 детских площадках, установленных в этом году в Мурманске зафиксированы акты вандализма. Если виновников найдут, то им грозит штраф и возмещение стоимости ремонта. Но такие случае, увы, редкость, возможно, поэтому отношение школьников к новым красивым и качественным комплексам сложно назвать бережливым.

Михаил Коптев, исполняющий обязанности директора АНО «Центр городского развития Мурманской области»: «Хотелось бы обратиться к жителям с просьбой, объясняйте детям, что они неправильно используют инвентарь. Объясните, что правильно, а что нет»

Улицы Свердлова, Ушакова, Гвардейская, Ледокольный проезд – здесь чаще всего проявляют себя вандалы. Наверное, они сильно ностальгируют по старым местами, ещё советским снарядам, которые, как в шутку говорят, могли выдержать взрыв атомной бомбы, но которые не отличались разнообразием современных комплексов.