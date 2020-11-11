В Мурманске с помощью дымомера выявляли токсичные маршрутки

Сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние маршрутного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки между Мурманском и городами области. Корреспондент «Арктик-ТВ» Эллина Ким приняла участие в рейде и узнала, какие нарушения водители автобусов допускают чаще всего.

Большинство водителей автобусов, которые совершают рейсы из областного центра в другие города Заполярья, с пониманием относятся к проверкам со стороны автоинспекторов. Поэтому появление на площадке рядом с железнодорожным вокзалом Мурманска полицейских они воспринимают спокойно. Нервничают только те шоферы, к транспорту которых есть обоснованные претензии.

Сотрудники ГИБДД также особое внимание уделяют уровню токсичности выхлопных газов маршрутных транспортных средств. Замеры проводятся с помощью специального устройства - дымомера.

На водителей-нарушителей составляют материалы об административных правонарушениях за езду на загрязняющих воздух неисправных авто.

Артем Лобанов, старший государственный инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску «В случае выявления нарушения в отношении водителя оформляется штраф, предусматривающий наказание в 500 рублей, кроме того, рассматривается вопрос о привлечении к ответственности должностного лица, осуществившего выход на линию транспортного средства с нарушениями».

Инспекторы выходят на такие рейды регулярно, контроль проводят не только среди маршруток, но и по легковым такси.