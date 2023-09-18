В Мурманске с привычными зимними видами спорта начинает конкурировать сапсерфинг

Новое направление, которое активно пользуется спросом у северян, освоили и журналисты «Арктик-ТВ».

Сапсерфинг - это активно набирающий популярность вид спорта. По сути, серфинг с веслом. Менее экстремальный и подходит для любого уровня физической подготовки. Наверняка у многих такой досуг ассоциируется с югом. Там надувные доски можно встретить на любом пляже. К слову, в наших краях тоже есть люди, которые прививают северянам любовь к сапам.

Александра Низовец, руководитель проекта «ARCTIC SUP: «Мы были первопроходцами, которые запускали сапы на севере. Мы являемся грантовиками и, когда защищали свой проект, рассказывали о нём. Нам тогда сказали: Сапы на севере, серьезно? Ну, попробуйте». Сейчас у нас достаточно большой парк снаряжения».

Проект Александры и её партнёра Алины оказался удачным. Он стал пользоваться спросом не только у туристов, но и у местных жителей. А особенности климата в совокупности со специализированным оснащением позволяет кататься круглый год.

Александра Низовец, руководитель проекта «ARCTIC SUP»: «Мы сейчас уже используем не только надувные доски, но и спортивные снаряды, которые сделаны из карбона. Это пластик, это облегченный пластик. Это направление, которое мы дальше двигаем для того, чтобы люди могли катать на сапбордах и зимой тоже».

Сап-движение в Мурманской области уже давно переросло знакомые индивидуальные и групповые прогулки. Сейчас это целая культура, в которой можно быть как любителем, так и профессионалом. А в скором времени подтверждать свои навыки можно будет на официальных соревнованиях.

Александра Низовец, руководитель проекта «ARCTIC SUP»: «Когда это всё зарождалось, мы хотели провести здесь Всероссийские соревнования по сапсерфингу, потому что у нас незамерзающий залив, у нас незамерзающая акватория Териберки. Мы можем полноценно принять огромное количество ребят».

Северные прогулки отличаются от южных. Их стоимость - не исключение. Но важно понимать, что северный характер диктует особые стандарты как к оборудованию, так и к экипировке.

Александра Низовец, руководитель проекта «ARCTIC SUP»: «Мы предоставляем оборудование высокого класса, мы предоставляем гидрокостюмы - это сухие гидрокостюмы. Порядок цен одного гидрокостюма 30 тысяч рублей, также как и софтовая доска - это 100 тысяч рублей. Это для понимания цены. Плюс работа инструктора, плюс обучение инструктора».

Немного о том, как проходят прогулки. Главная сап-станция находится в Минькино. Здесь вас встречают опытные инструкторы, выдают необходимый инвентарь и объясняют, как этим всем пользоваться. После чего вы начинаете сплавляться по Кольскому заливу. Медленно привыкаете к доске и ловите равновесие. Когда ноги перестают дрожать, вы начинаете уверенно стоять, наступает момент расслабления. Можно гордится собой и наслаждаться видами любимого края.

Команда «Арктик-ТВ» не стала исключением и тоже присоединилась к сап-движению.