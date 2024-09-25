В Мурманске с рабочим визитом побывал помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества

24 сентября в рамках рабочего визита в столице Заполярья помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский вместе с губернатором Мурманской области провёл «Арктический диалог» с молодёжью Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У вас сегодня уникальная возможность помучить любыми темами помощника Президента нашего государства».

Школьники такую возможность использовали на полную и на протяжении двух часов без перебоя задавали свои вопросы.

Владимир Мединский, помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества: «Самое главное, понять логику процесса исторического, почему это происходил, избегать повторения ошибок».

Ребята задавали вопросы и губернатору.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На мой взгляд, история абсолютно практический инструмент».

У помощника президента помимо общения с представителями будущего Кольского Заполярья была ещё возможность посмотреть на организацию образовательного процесса в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить», которую он оценил самым высоким образом.