В Мурманске с рабочим визитом побывал помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У вас сегодня уникальная возможность помучить любыми темами помощника Президента нашего государства».
Школьники такую возможность использовали на полную и на протяжении двух часов без перебоя задавали свои вопросы.
Владимир Мединский, помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества: «Самое главное, понять логику процесса исторического, почему это происходил, избегать повторения ошибок».
Ребята задавали вопросы и губернатору.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На мой взгляд, история абсолютно практический инструмент».
У помощника президента помимо общения с представителями будущего Кольского Заполярья была ещё возможность посмотреть на организацию образовательного процесса в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить», которую он оценил самым высоким образом.