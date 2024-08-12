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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.08.24 19:30

В Мурманске с размахом отметили День физкультурника

На площадке спортивного комплекса «Авангард» нашлось занятие для всех: ветераны спорта играли в петанк, а дети - в весёлые старты.

День физкультурника отметили и на площадке «Авангарда». К празднику на территории комплекса подготовились хорошо, предложив участникам и зрителям немало активностей, среди которых соревнования по пляжному волейболу, регби и даже весёлые стартах, куда пришли Лев Татарчук и Макар Рябко.

- Что вы будете делать?

Лев Татарчук, Макар Рябко, участники Дня физкультурника: «Смотрю, тут какие-то конусы стоят».

- А для чего это?

– Весёлые старты.

– Только на победу рассчитываете?

– На участие.

– А почему не на победу?

– Главное, участие.

Ветеранам спорта тоже нашлось, чем заняться на празднике. Для них организовали турнир по петанку. Игра развивает меткость, координацию и тактическое мышление, что важно для людей пожилого возраста.

Сергей Тян, директор ГСЦ «Авангард»: «Сделали для наших жителей города Мурманска, начиная от 6 лет и заканчивая нашими ветеранами спорта, этот праздник. Наши ветераны спорта будут играть в петанк, маленькие дети будут развлекаться на детской площадке, здесь также будут веселые старты. Пляжный волейбол у нас уже традиционно играет чемпионат, а, наверное, самое интересное - сборная города-героя Мурманска по регби будет играть со сборной Северного флота».

Павел Кошкарев, помощник командующего Северным флотом по физической подготовке: «Сегодня празднуем День физкультурника. Это праздник масштаба всей страны. Сегодня на спортивных площадках «Авангарда» проходит первый матч между сборной Северного флота и сборной Мурманской области по регби. Спортивная жизнь области и флота идут нога в ногу».

Благодаря Северному флоту в регионе стали активно заниматься регби - популярному в армейских кругах направлению спорта. Играют в него и зимой, и летом. Например, в конце июля в Полярном состоялся региональный этап Кубка главнокомандующего Военно-морским флотом. Нередко в таких соревнованиях принимают участие и гражданские команды, и наоборот. Регби украсил и этот День физкультурника.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «Спортивное мероприятие для всех категорий города Мурманска, желающих этот праздник провести не дома, даже, не на беговых дорожках, спортивных залах, а объединиться вместе для того, чтобы провести этот день спортивно и большой командой».

Играли регбисты на поле, которое недавно появилось на территории комплекса, а площадки для пляжного волейбола, так и вовсе обустроили этим летом. Здесь использован специальный кварцевый песок, как говорят сами спортсмены, выступать на таком – одно удовольствие. 

Комментарии

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