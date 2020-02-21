В Мурманске с размахом отметят Масленицу

В областном центре откроется масштабный фестиваль «На Севере – Масленица!». Народные гуляния пройдут на улице Самойловой.

Сейчас к празднованию Масленицы активно готовятся. Праздник решили провести в эко-стиле: декор сделают из спилов дерева и сена. На площадке уже установлены ларьки, рабочие монтируют горку и сцену. Ярмарка начнёт работу в понедельник, 24 февраля.

Областному правительству удалось привлечь к празднику местных предприятий и малый бизнес, поэтому жителей и гостей Мурманска ждут не только блины с различными начинками, но и культурная программа, выступления местных артистов.

Дмитрий Филиппов, заместитель губернатора Мурманской области: «Будет яркая, насыщенная праздничная программа, конкурсы с призами. Очень интересный приз одного из конкурсов - команда, которая выиграет в состязании, получит бесплатную туристическую поездку с лучшим из наших гидов, который расскажет об истории родного города, раскроет, возможно, какие-то неизведанные факты о некоторых местах».