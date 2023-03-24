В Мурманске сегодня прошло несколько медицинских конференций по разным направлениям

Специально для их проведения приехали профессионалы своего дела - ведущие врачи страны.

В областном Центре специализированных видов помощи состоялась научно-практическая конференция врачей-дерматовенерологов. Выступили перед коллегами специалисты из ведущих клиник Москвы и Санкт-Петербурга.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи: «Это ежегодное мероприятие для всех специалистов нашей области дерматовенерологического профиля. В ковид, к сожалению, это было невозможно сделать. Сейчас мы восстановили эту практику. К нам приезжают лучшие специалисты, профессора. И не просто профессора, а фанаты своего дела».

Гости рассказали нашим врачам о современных методах лечения псориаза, атопического дерматита, ксеродермии. Предложили переосмыслить подходы к терапии болезни. Специалисты отмечают, что даже здоровому человеку необходимо придерживаться определенных правил, чтобы сохранять кожу здоровой.

Денис Заславский, профессор кафедры дерматовенерологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета: «Во-первых, надо стараться не мыться щелочными мылами. В настоящее время есть специальные вещества очищающие, у них РН 5-5,5, которые нейтральные или слабокислые, они позволяют сохранить свою смазку, защиту, гидрольпидную мантию. Во-вторых, надо учитывать увлажнение или ожирение в зависимости от температуры на улице. Чем ниже температура на улице, тем должно быть меньше воды в препаратах. Должны быть форма мазевая или жирный крем. А если мы говорим про летний период, то там должно быть меньше липидов, больше воды. А это форма крема или лосьон».

Ещё одна поднятая тема на встрече – акне. Этим заболеванием страдают до 85% подростков. Многие не только неправильно лечатся, но также прислушиваются к устаревшим и опасным методам воздействия, чего делать нельзя.

Виталий Охлопков, ректор института Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, г. Москва: «Нужно соблюдать диету. Очень важный момент, сегодня этому придаётся большое значение – надо исключить молочные продукты. И молоко, и сыр, и творог. Особенно сладкое молоко: шоколад, мороженое, какао. Затем очень важно не травмировать очаги, не выдавливать, не заносить туда дополнительную стафилококковую инфекцию. Ещё одна проблема, о которой нужно говорить – защита кожи от солнца. Мы думаем, что от солнца всё лучше будет, а на самом деле, только хуже».

После конференции приезжие специалисты провели бесплатные консультации для мурманских пациентов.

А в это время в городской больнице проходила другая встреча. Для среднего персонала перинатального центра состоялся семинар.

Александр Залесный, руководитель Мурманского областного перинатального центра: «Семинар у нас продлится два дня. Он будет построен в формате круглого стола. У нас не будет начитки лекций, а будет взаимодействие специалистов, медицинских сестер и акушерок».

Юлия Агапова, директор по профессиональному развитию РАМС «Акушерское дело»: «Разговаривать мы будем о профессиональных компетенциях, коммуникациях, о профессиональной поддержке женщины и семьи при родах и во время беременности, в послеродовом периоде. Мы будем вспоминать основы акушерства, которые иногда забываются в процессе профессиональной деятельности».

Тем временем в деловом центре Мурманска открыли конференцию «Дыхание Арктики». На ней выступили приезжие специалисты с докладами о проблемах детей с заболеваниями верхних дыхательных путей.

Елена Петряйкина, директор Российской детской больницы Минздрава России: «Конечно, мы осветим гораздо шире темы. Программа составлена в основном по заявкам врачей Мурманской области».

Яна Артамонова, заведующая оториноларингологическим отделением Мурманской областной детской больницы: «Очень актуальны данные вопросы в качестве просвещения и учебы для врачей первичного звена. Такие классные специалисты приехали к нам с российской детской клинической больницы. Мы с ними давно сотрудничаем. У нас проводится ежедневно телемедицинские консультации. Каждого тяжелого больного мы обсуждаем именно с ними, по тактике лечения».

Специалисты отмечают, что ежегодно среди всех заболевших ОРВИ 60-70% занимают именно дети. В среднем за год ребёнок переносит 6-8 эпизодов инфекции. Чем младше дети, тем они более уязвимы, и важно не допустить осложнений.