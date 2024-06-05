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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.06.24 19:30

В Мурманске северяне борются за звание «Лучший токарь»

В региональном этапе соревнуются сотрудники промышленных предприятий области: 82-го судоремонтного завода, Кировского филиала ООО «Механик» и «Печенгастроя». Тот, кто проявит себя лучше всех, отправится представлять регион на общероссийских соревнованиях, получит возможность побороться за главный приз - 1 миллион рублей.

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» организует федеральное Министерство труда и социальной защиты. В этом году он проходит по пяти номинациям: «Лучший слесарь по ремонту котельного оборудования», «Сыровар», «Лаборант химического анализа», «Электромонтёр по релейной защите и автоматике», «Токарь». В рамках последней номинации северяне встретились в Мурманском индустриальном колледже, чтобы продемонстрировать свои теоретические и практические знания и навыки.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Я могу с удовольствием отметить, что Мурманская область с 2012 года не принимала участие в проведении регионального этапа. Впервые за несколько лет у нас появились заявки, потому что этот конкурс проводится по заявкам предприятий. Сегодня у нас в региональный этап вышли семь замечательных специалистов».

В региональном этапе соревнуются сотрудники промышленных предприятий области: 82-го судоремонтного завода, Кировского филиала ООО «Механик» и «Печенгастроя». Тот, кто проявит себя лучше всех, отправится представлять регион на общероссийских соревнованиях, получит возможность побороться за главный приз - 1 миллион рублей.

Татьяна Кожемякина, заведующая отделением машиностроения и транспорта Мурманского индустриального колледжа: «Именно на базе колледжа готовятся специалисты по данной профессии - токарь на станках с числовым программным управлением, оператор на станках с числовым программным управлением. Колледжу очень интересно посмотреть, прочувствовать дух соревнований, посмотреть сложность выполняемых работ, для того чтобы ориентировать студентов. Мы уверенны, что среди наших студентов есть будущие победители».

Федеральный этап конкурса состоится 22 августа в Пензе.

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