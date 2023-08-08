В Мурманске сезон больших ремонтов дорог подходит к завершению

В этом году на некоторых участках дорог Мурманска обновления завершаются раньше запланированного срока. Но главное не только скорость, а результат. Качество проделанной работы оценили сегодня специалисты городской администрации.

Участок дороги по улице Александра Невского раньше, можно сказать, только назывался дорогой. Разрушенное покрытие делало путь труднопроходимым как для пешеходов, так и для автомобилистов. Теперь здесь ровный новый асфальт, который открыл доступ к этому маршруту для всех. Немаловажно, что он был закончен раньше запланированного срока.

Олег Шаров, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска: «Здесь выполнена стыковка и синхронизация работ с объектами прошлых лет. Ранее капитально выполняли работы по ремонту улицы Инженерной, проезда на выезд с проспекта Героев-североморцев. В этом году сделали проезд до улицы Александра Невского. Более двух тысяч квадратных метров асфальтирование проезжей части. Привели в порядок дорогу, можете сами наблюдать. Получилось неплохо».

Ещё одним проблемным объектом в Ленинском округе считалась дорога на улице Хлобыстова. Здесь обновили участки как проезжей части, так и пешеходной зоны. Теперь все отремонтировано и отвечает современным требованиям.

Максим Сахневич, глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области: «Мы приехали на те дороги, на которые люди обращали внимание раньше. Отрадно видеть, что Мурманск и область становятся лучше в плане ремонтов дорог. Я всегда говорил, что у нас прекрасные федеральные дороги, очень хорошие региональные и на троечку - муниципальные. Но сегодня мы видим, что можно просить нашу администрацию, понимаю, что сложно, но надо помогать нашим управляющим компаниям заходить во дворы».

Мы решили поинтересоваться у мурманчан, живущих в округе, как они оценивают проделанную дорожниками работу. Получили срез мнений:

- Спасибо! Особенно за эту дорожку, которая очень часто используется, как спортивная.

- Это больше для автомобилистов. Но так-то хорошо, когда сделаны дороги. Особенно, когда дорогу переходишь, чтобы не было поребриков, лесин. Чтобы удобно было с коляской передвигаться.

- Не совсем. Очень много, где ещё не пройти с коляской. Очень проблематично, особенно зимой.

- Я сама езжу на машине и то, что делают ремонт на дорогах, очень классно. Приятно ездить: меньше грязи, меньше луж. И здесь сделали дорогу. А то раньше был ужас, теперь приятно ходить.

Но впереди ещё много работы, сезон больших дорожных ремонтов продолжается.