В Мурманске сформированы экипажи автопробега «Дорогами Победы. Города – Герои»

Его участники развернут Знамя Победы во всех городах-героях.

28 мая из Мурманска стартует автопробег. Экипажи отправятся на юг и повезут с собой 11 гильз с землей, взятой с братских могил. Их оставят по одной в каждом городе-герое.

Сергей Кошкарев, председатель Территориальной организации Северного флота профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России: «Патриотическая акция проводится в форме межсоюзного, межрегионального автопробега «Дорогами Победы. Города-Герои». Она посвящена году Защитника Отечества и юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Это шестой профсоюзный автопробег, который мы проводим, он стартуем с территории Мурманской области. В этом году он у нас масштабный, потому что мы впервые за один поход посетим все 11 городов-героев».

В пути участники проекта «Дорогами Победы. Города-Герои» будут примерно 17 дней.

В пробеге впервые участвует Мария Князева. Для неё это важное событие.

Мария Князева, участница автопробега «Дорогами Победы. Города-Герои»: «Для меня это, наверное, тот самый момент, когда я могу две с лишним недели думать только об этом, вот об этой истории. Со мной едет моя дочь. Мы накануне попросили кафедру истории, чтобы они подготовили нам материалы. И мы сейчас с дочкой отсматриваем их, чтобы знать историю каждого города».

С такой подготовкой путь скучным точно не будет. А каждая остановка и мероприятие, которые ждут участников, оставят след не только в сердцах путешественников, но и тех, кто их будет встречать.