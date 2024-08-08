День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.08.24 19:30
В Мурманске сгорел очередной аварийный деревянный дом
В Мурманске за последние несколько дней дважды были зафиксированы пожары, связанные с деревянными домами. Последнее ЧП произошло накануне вечером на улице Калинина.
Дом №47 на Калинина, несмотря на усилия спасателей выгорел почти полностью. Эвакуировать никого не пришлось. Людей из авариного здания давно расселили.
Полностью ликвидировать огонь пожарным удалось только к 7 утра. На месте происшествия работали 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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Последние комментарии
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
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