В Мурманске сгорел очередной аварийный деревянный дом

В Мурманске за последние несколько дней дважды были зафиксированы пожары, связанные с деревянными домами. Последнее ЧП произошло накануне вечером на улице Калинина.

Дом №47 на Калинина, несмотря на усилия спасателей выгорел почти полностью. Эвакуировать никого не пришлось. Людей из авариного здания давно расселили.

Полностью ликвидировать огонь пожарным удалось только к 7 утра. На месте происшествия работали 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.