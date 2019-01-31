День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.19 19:30
В Мурманске сгорела очередная «деревяшка»
Для огнеборцев Мурманска эта ночь выдалась неспокойной – поздно вечером, в начале десятого, на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании деревянного двухэтажного дома на улице Карла Либкнехта, 32/2.
Несмотря на то, что пожарные расчёты прибыли на место быстро, предпринятые попытки сотрудников МЧС ликвидировать возгорание, не привели к успеху. Из-за старых деревянных перекрытий огонь мгновенно распространился по всему зданию – «деревяшка» в течение нескольких часов выгорела полностью. К счастью, во время ЧП никто не пострадал, так как дом находился под расселением.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
31.01.19 10:26
От трудностей действительности и нежелания самим исправлять ситуацию, люди тянутся к временам стабильности, объединяясь в общества: будь то https://rusorel.info/ или http://www.msso-hovrin.ru/... Та
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Юрий
30.01.19 22:33
Теперь хоть понятно, кто стоит за тысячами голосов в поддержку присвоения аэропорту Мурманск имени Николая II "Кровавого". Дикость, присваивать аэропорту имя с такой приставкой. Безволие этого человек
Комментарий к новости:«Двуглавый орёл» возвращает нам правду о Николае Втором
Сергей
29.01.19 22:13
Вообще то я окончил школу № 27 в 1978 году и она уже тогда была имени Бориса Феоктистовича Сафонова .Что за чушь вы пишите ?
Комментарий к новости:Мурманским школам присвоят имена героев
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