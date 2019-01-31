В Мурманске сгорела очередная «деревяшка»

Для огнеборцев Мурманска эта ночь выдалась неспокойной – поздно вечером, в начале десятого, на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании деревянного двухэтажного дома на улице Карла Либкнехта, 32/2.

Несмотря на то, что пожарные расчёты прибыли на место быстро, предпринятые попытки сотрудников МЧС ликвидировать возгорание, не привели к успеху. Из-за старых деревянных перекрытий огонь мгновенно распространился по всему зданию – «деревяшка» в течение нескольких часов выгорела полностью. К счастью, во время ЧП никто не пострадал, так как дом находился под расселением.