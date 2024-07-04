В Мурманске школу №45 ремонтируют сразу по четырём программам

В Мурманске в рамках плана «На Севере – твой проект» обновят 7 образовательных учреждений и 3 дворовые территории, а школу №45 отремонтируют сразу по четырём программам. Её включили ещё в проекты «Арктическая школа» и «Тёплое окно».

Коллектив 45-й мурманской школы одержал победу в губернаторском конкурсе «На Севере – твой проект». Теперь актовый зал учебного заведения отремонтируют и оснастят современным оборудованием.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «По традиции для образовательных учреждений города лето – это время ремонтов. Какие-то учреждения делают небольшие - косметические ремонты, но в обязательном порядке и глобальные, большие - капитальные ремонты. Школе №45 несказанно повезло. Этим летом и по объёму работ, которые мы сегодня увидели, я понимаю, что и дети, которые посещают эту школу, и их родители, приехав после отпусков в Мурманск, будут просто восхищены.

Кроме актового зала в учреждении в рамках проекта «Арктическая школа» обновят кабинет химии. Для него закупят современное оборудование: интерактивную доску, таблицу Менделеева с подсветкой, мебель с системой хранения в формате купе, натурально-интерактивные химические коллекции, электронные весы с нагревателем пробирок. Но и это ещё не всё. В рамках программы «Комплексная безопасность в семи кабинетах учреждения отремонтируют полы, а по проекту «Тёплое окно» комплексно заменят оконные блоки».

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Я уверен, что ребята, когда придут и сядут за парты, а в 45-й школе учатся с первого по девятый класс более 750 человек, будут приятно удивлены».

Всего в рамках программы «На Севере – твой проект» в 2024 году обновят 7 образовательных учреждений и 3 дворовых территории, а по проекту «Арктическая школа» отремонтируют ещё 26 объектов.