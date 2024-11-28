В Мурманске следователями задержан капитан судна, опрокинувшегося с пассажирами в Баренцевом море

Во время медицинского освидетельствования выявлено наличие алкоголя в крови подозреваемого судоводителя.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

У капитана изъята необходимая документация, допрошены очевидцы произошедшего, проводится комплекс следственных действий.

Напомним, 27 ноября 2024 года маломерное судно с пассажирами на борту опрокинулось в акватории Баренцева моря недалеко от Териберки. Экипажи, проходящих мимо судов, подобрали людей и передали информацию о случившемся.

Никто не пострадал. Однако, органы правопорядка завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».