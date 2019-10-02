В Мурманске снимут «Северное сияние любви»

Мурманской области пройдут съемки первого российско-тайваньского сериала, в основу которого легли реальные события. Подробнее о сюжете и о том, как проект может повлиять на развитие туризма, расскажет Елена Голямина.

Первый российско-тайваньский сериал «Северное сияние любви» будут снимать в Мурманской области. Съемочная группа и актеры уже прилетели в Заполярье и привыкают к местному климату. В основу 13-серийной истории легли реальные события осени 1999 года.

Дэвид Линь, главный режиссер сериала «Северное сияние любви»: «Это действительно было землетрясение магнитудой больше 7 баллов, которое произошло 21 сентября и вошло в историю под названием 9.21. Тогда Россия проявила себя очень милосердно и отправила команду спасателей».

По сюжету, один из российских спасателей по имени Дима вызволяет из-под завалов 8-летнюю тайваньскую девочку, ребенка забирают в приют, но спасатель становится для нее близким другом и не прерывает общения. Спустя 10 лет девушка отправляется на родину Димы, в Мурманскую область, чтобы загадать желание под северным сиянием.

Дмитрий Филиппов, министр промышленности и предпринимательства Мурманской области: «Северное сияние пользуется большим спросом как бренд нашего Севера, Крайнего севера у туристов из Китая, надеемся, что этот сериал получит много зрителей, и зрители заинтересуются и захотят после просмотра сериала побывать здесь и увидеть вживую северное сияние».

Съемочная группа планирует пробыть в Заполярье около месяца, за это время будут сняты сцены на трех основных локациях: у памятника Ждущей, на вокзале и у «Алеши». Далее - съемки в Москве, Питере и Тайване. Премьера сериала в Китае и в странах Юго-Восточной Азии планируется в январе 2020 года.