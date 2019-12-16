В Мурманске снова прокатилась волна сообщений о минировании административных зданий

По информации ряда агентств, в учреждения неизвестные прислали сообщения о закладке взрывных устройств.

На информацию незамедлительно отреагировали экстренные службы, специалистам пришлось эвакуировать людей из зданий правительства области, Арбитражного суда, городской больницы и даже аэропорта.

После обследования зданий люди вернулись на свои рабочие места. Напомним это уже не первые ложные вызовы. Например, 5 декабря по Мурманску так же прокатилась волна сообщений с угрозами взрывов. Тогда неизвестные об опасных устройствах сообщили по телефону. А на прошлой неделе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Мурманске сторонника запрещённой в России экстремистской организации. По версии ФСБ, мужчина планировал совершить террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий в областном центре. Подозреваемого задержали в то время, когда он пытался изъять взрывчатку из тайника.