В Мурманске собрались на научно-практическую конференцию ведущие сосудистые и эндоваскулярные хирурги со всей страны

Уже девять лет подряд ведущие специалисты в области сосудистой хирургии России собираются вместе, чтобы обсудить современные методики лечения и диагностики. За это время география конференция заметно выросла - Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород. Впервые её участников принимает Мурманск.

Сергей Штольдер заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения МОКБ им. Баяндина: «Данная конференция по эндоваскулярным методикам проходит в Мурманске впервые и позволяет нам обогатить наши знания, обменяться опытом. Это самый главный смысл этой конференции».

В нашей областной больнице современные эндоваскулярные вмешательства выполняют уже 10 лет, только с начала 2025 года их было проведено порядка 4 тысяч. По статистике, 60% пациентов – это кардиологический профиль, 30% – это пациенты с заболеваниями периферических артерий. И каждый случай уникален и требует от докторов глубоких знаний и виртуозности.

Сергей Штольдер, заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения МОКБ им. Баяндина: «Мы - эндоваскулярные хирурги работаем там, где есть сосуды. Это сердце, ноги, голова. Если рвётся сосуд, выливается кровь вне сосудов, то это жизнеугрожающая ситуация».

Осложнениям могут возникнуть в ходе любой операции. Хотя их процент невысок, для пациента - это вопрос жизни и смерти. Счёт идет на минуты, решение хирургу нужно принимать молниеносно. Недаром в рамках конференции помимо теоретической части была предусмотрена и практическая.

Сергей Волков, председатель Ассоциации молодых интервенционных радиологов и эндоваскулярных специалистов (г. Москва): «Будем использовать разные симуляционные модели, которые позволят молодым хирургам отрабатывать свои навыки на тренажёре».

В фокусе внимания участников конференции были не только сосудистые и нейрохирурги, но и специалисты в области лучевой, ультразвуковой и компьютерной диагностики, кардиологи и терапевты.

Сергей Волков, председатель Ассоциации молодых интервенционных радиологов и эндоваскулярных специалистов (г. Москва): «Сегодня у нас были поражения сосудов. Это достаточно актуально, потому что мы знаем, что инсульт наиболее грозное осложнение и нужно понимать, как с этим справиться».

Научно -практическая конференция по эндоваскулярной хирургии работала в Мурманске два дня. По признанию её организаторов, они готовы дальше развивать и укреплять сотрудничество с заполярными коллегами.