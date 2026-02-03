Фестивалем «Севервидение - 2026» в Североморске открыли Год единства народов РоссииРаботодатели Мурманской области продолжат обсуждение ключевых вопросов цифровизации региона
В Мурманске собрались представители муниципалитетов, чтобы «сверить часы» и поделиться опытом

Это первое заседание координационного Совета представительных органов муниципальных образований региона в этом году. В центре внимания вопросы благоустройства и последствий блэкаута.

Сегодня в Мурманской областной Думе состоялось заседание координационного Совета представительных органов местного самоуправления. По-прежнему в центре внимания ситуация с электроснабжением населённых пунктов региона.

В конце января при повторном отключении электроэнергии пострадали не только Североморск и часть Мурманска, но и населённые пункты на западном берегу Кольского залива. Временно без света были Заозерск, Видяево, Александровск. Ситуацию удалось быстро устранить, период отключения пришёлся на ночь с 30 на 31 января.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас работы по энергетике населённых пунктов на западном берегу - ЗАТО Видяево, Александровск, Заозерск – она работает в штатном режиме, просто у нас есть сейчас определенные уязвимые места, где нужно ещё доработать. Но самое главное, что коллеги уже нашли место повреждения, то есть, линия встает под напряжение, какое-то время держит напряжение, а потом обратно отключается. Поэтому место определенно, сегодня отработают коллеги, я думаю, что мы уже спокойно сможем выдохнуть и продолжить восстановление всех повреждений в штатном режиме».

Текущие проблемы не повод отказываться от планов на будущее. В каждом муниципалитете региона проводится благоустройство, в том числе по программе реновации ЗАТО – везде своя специфика и бесценный опыт.

Игорь Винокур, председатель Совета депутатов ЗАТО город Заозерск: У нас сделаны детские площадки, в планах восстановление хоккейного корта, построен плавательный бассейн. Могу сказать, что данная программа работает и меняет город к лучшему».

В столице Мурманской области прямо сейчас реализуются большие проекты по благоустройству, преображается и столица Северная флота.

Евгения Гордеева, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск: «Чем дальше мы работаем с инициативными проектами, тем больше во главе становятся сами жители. Они увидели, что данные программы работают. Если два года назад, допустим, на инициативу двора у нас было всего три проекта, то в 2025 году у нас семь проектов. То же самое «На Севере – твой проект», мы начинали с двух-трёх проектов, сегодня на голосовании у нас было выставлено шестнадцать проектов. Люди увидели, что это работает, а значит, нужно принимать участие».

Формирование комфортной городской среды - это не только проекты, утверждённые градоначальниками, но и инициативы самих горожан.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ: «Меняется философия, структура и здесь, самое главное, участие представителей местного самоуправления. Самое главное то, что мы сейчас идём на то, что сами жители самоорганизуются для того, чтобы выполнять задачи, которые важны для того или иного муниципального округа или образования».

Уже в этом году северяне станут свидетелями воплощения масштабных проектов. Среди них такие важные для города, как реконструкция монумента «Алёша» - монумента Защитникам Светского Заполярья. Также уже весной этого года начнётся строительство большого паркинга в центре города.

Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
