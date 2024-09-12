В Мурманске состоится ежегодная акция «Зелёный рекорд»

В традиционном экологическом событии 14 сентября смогут принять участие все желающие.

«Третий год подряд дополнительно раздаём саженцы жителям. И если в 2022 году мы выдали 260 растений для самостоятельного озеленения, в 2023-ем — 3,5 тысячи, то этой осенью приготовили для северян 7 тысяч саженцев», — рассказал глава города Юрий Сердечкин.

Точки раздачи растений для посадки будут открыты во всех округах города с 11 до 12 часов. Адреса есть на сайте администрации Мурманска.