В Мурманске состоится форум «Мой бизнес»

В столице Заполярья состоится форум «Мой бизнес». В планах организаторов собрать на одной площадке около тысячи человек. О тонкостях ведения собственного дела, мерах государственной поддержки и новых технологиях бизнеса предпринимателям расскажут приглашенные спикеры.

Форум «Мой бизнес» впервые пройдёт в Мурманской области 26 ноября. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности». В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова соберутся успешные бизнесмены, представители власти и начинающие коммерсанты.

«Не секрет, что предприниматели часто нуждаются в определенном уровне сопровождения: консультациях, помощи специалистов из сферы налогообложения, юридических моментах, тендерных процедур и так далее», - говорит Олег Костенко, министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

По словам организаторов, форум будет полезен не только для начинающих бизнесменов и тех, кто планирует открыть своё дело, но и для тех, кто уже занимается им основательно. Про продвижение коммерческого проекта, секретах построения эффективной команды и новых технологиях, расскажут спикеры.

«Российский эксперт - основоположник отечественной школы тайм-менеджмента Глеб Архангельский, бизнес-тренер и магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев, основательница сети языковых школ Юлиана Кузнецова, основатель школы танцев и рекламного агентства Виталий Крюков, основатель компании «Ваш отдел продаж», один из ведущих экспертов по созданию систем продаж в России и СНГ Дмитрий Ощепков», - перечисляет светил бизнеса, приглашённых на форум, Ольга Мягких, вице-президент Университета «Синергия».

Чтобы стать участником форума, необходимо зарегистрироваться на сайте мойбизнес.рф. Билет на мероприятие поступит в электронной форме на указанную при заполнении анкеты почту. Уже сегодня число зарегистрированных участников близится к тысяче человек.